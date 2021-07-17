С тех пор, как Байден стал президентом, около 20 американских чиновников, разведчиков и дипломатов сообщили о странных болезнях. Кстати, журналисты называют Вену логовом шпионов, ведь в городе расположены штаб-квартиры ООН и ряда международных организаций.

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В США называют инциденты "аномальными"

Правительственные учреждения США называют это "аномальными" или "непонятными" нарушениями здоровья. Пентагон и ЦРУ усилили поиски их причин, поскольку они до сих пор неизвестны.

Директор Управления Уильям Бернс поговорил с пострадавшими из Вены. Он якобы неофициально назвал случаи атаками.

Активно расследуем сообщения об инцидентах со здоровьем среди сообщества посольства США в Вене,

– сказал Бернс.

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