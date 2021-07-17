Відтоді, як Байден став президентом, близько 20 американських чиновників, розвідників і дипломатів повідомили про дивні недуги. До речі, журналісти називають Відень лігвом шпигунів, адже у місті розташовані штаб-квартири ООН і низки міжнародних організацій.

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У США називають інциденти "аномальними"

Урядові установи США називають це "аномальними" або "незрозумілими" порушеннями здоров'я.Пентагон і ЦРУ посилили пошуки їх причин, оскільки вони досі невідомі.

Директор Управління Вільям Бернс поговорив з потерпілими з Відня. Він нібито неофіційно назвав випадки атаками.

Активно розслідуємо повідомлення про інциденти зі здоров'ям серед спільноти посольства США у Відні,

– сказав Бернс.

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