Самолет идентифицировали как Twin Turbo Jet Challenger 605. Он должен был зайти на посадку в аэропорту Траки-Тахо, однако разбился недалеко от поля для гольфа.

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Следователи не знают, откуда летел самолет. Они предполагают, что с территории штатов Флорида или Айдахо. Известно, что воздушное судно двигалось в сторону аэропорта с севера. В районе аэропорта был сильный туман, однако работники утверждают, что видимость не ограничивала воздушное движение.

После падения самолет загорелся. На место происшествия выехало около 10 пожарных машин.

Сейчас правоохранители устанавливают причины авиакатастрофы.

Сколько людей погибли

Максимальное количество людей, которые могли поместиться на самолете, составляет 18 человек. Однако сколько именно было пассажиров и членов экипажа на момент трагедии пока не сообщают.

Известно, что на земле никто не пострадал.

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