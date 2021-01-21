В США разбился вертолет с военными: есть жертвы – видео
В США 21 января разбился военный вертолет Национальной гвардии. Экипаж совершал тренировочный полет. В результате трагедии погибли 3 военных.
Катастрофа произошла в штате Нью-Йорк. Об этом сообщает WIVB-TV.
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Детали трагедии
- Вертолет Нацгвардии UH-60 Black Hawk ("Черный ястреб") упал в поле вблизи города Мендон.
- Обычно этот вертолет использовали для медицинской эвакуации.
- Сразу после падения вспыхнул пожар.
- Очевидцы рассказали: в последние минуты полета вертолет находился слишком близко к земле.
- Шериф округа Монро рассказал, что сейчас они ждут от Нацгвардии подтверждения имен погибших.
- Никто из членов экипажа – на борту находились 3 человека – не выжил.
- На месте трагедии работают эксперты.
- В Нацгвардии подтвердили гибель 3 военных. В официальном сообщении говорится: "берегите их в своих мыслях и молитвах".
В США разбился вертолет с военными: смотрите видео
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