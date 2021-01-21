У США розбився вертоліт з військовими: є жертви – відео
У США 21 січня розбився військовий вертоліт Національної гвардії. Екіпаж саме виконував тренувальний політ. Внаслідок трагедії загинули 3 військових.
Катастрофа сталася у штаті Нью-Йорк. Про це повідомляє WIVB-TV.
Актуально Руйнівний вибух у Мадриді: що відомо про жертв та потерпілих
Деталі трагедії
- Вертоліт Нацгвардії UH-60 Black Hawk ("Чорний яструб") впав у поле поблизу міста Мендон.
- Команда саме виконувала навчальний політ. Зазвичай цей вертоліт використовували для медичної евакуації.
- Відразу після падіння спалахнула пожежа.
- Очевидці розповіли: в останні хвилини польоту вертоліт перебував надто близько до землі.
- Шериф округу Монро розповів, що наразі вони чекають від Нацгвардії підтвердження імен загиблих.
- Ніхто з членів екіпажу – на борту перебували 3 людей – не вижив.
- На місці трагедії працюють експерти.
- У Нацгвардії вже підтвердили загибель 3 військових. В офіційному повідомленні мовиться: "бережіть їх у своїх думках та своїх молитвах".
У США розбився вертоліт з військовими: дивіться відео
Поділитися новиною