Отмечается, что самолет принадлежал компании Draken US, с которой был заключен контракт на обеспечение воздушной поддержки авиабазы Неллис.
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Воздушное судно под управлением субподрядчика, которое совершило взлет с базы Неллис ВВС США, разбилось около 14:30 за южной границей базы. Персонал авиабазы Неллис приносит свои глубокие соболезнования коллегам, друзьям и семье погибшего пилота Draken,
– говорится в сообщении.
Сейчас на месте происшествия работают федеральные и местные службы быстрого реагирования. Правоохранители также окружили периметр и выясняют причины аварии.
Со своей стороны Нацсовет по безопасности на транспорте США сообщил, что разбившийся самолет был истребителем Mirage F-1 производства французской компании Dassault Aviation.