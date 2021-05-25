Зазначається, що літак належав компанії Draken US, з якою був укладений контракт на забезпечення повітряної підтримки авіабази Нелліс.

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Повітряне судно під керуванням субпідрядника, яке здійснило зліт з бази Нелліс ВПС США, розбилося близько 14:30 за південним кордоном бази. Персонал авіабази Нелліс приносить свої глибокі співчуття колегам, друзям і родині загиблого пілота Draken,

– йдеться у повідомленні.

Наразі на місці події працюють федеральні та місцеві служби швидкого реагування. Правоохоронці також оточили периметр і з'ясовують причини аварії.

Зі свого боку Нацрада з безпеки на транспорті США повідомила, що літак, який розбився, був винищувачем Mirage F-1 виробництва французької компанії Dassault Aviation.