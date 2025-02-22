Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на агентство Reuters. Журналисты получили 243 дополнительных исключений на эту вышеуказанную сумму по состоянию на 13 февраля 2025 года.

Смотрите также Трамп это прекрасно понимает: почему США не выгодно останавливать помощь Украине

Что известно о размораживании помощи

По данным издания, в списке исключений указан самый полный учет изъятых средств со времени, когда Трамп приказал заморозить помощь. Это свидетельствует о намерениях Белого дома сократить помощь на программы, которые он не считает жизненно важными для национальной безопасности США.

Перечень определяет программы, которые будут профинансированы, и правительственные учреждения США, которые ими управляют. Большинство разблокированных средств, то есть более 4,1 миллиарда долларов, предназначалась для программ, которыми руководит Бюро по военно-политическим вопросам Госдепартамента США.

Ведомство регулирует продажу оружия и оказание военной помощи другим странам. Другие исключения были связаны с иммиграционной реформой президента США и борьбой с потоком нелегальных наркотиков в США, в частности смертельно опасного опиоида фентанила.

Также большинство программ, которым позволят продолжить работу, реализуются Бюро Госдепартамента США по вопросам помощи правоохранительным органам (INL). Они направлены на борьбу с незаконным оборотом наркотиков и нелегальной миграцией в США.

Согласно обнародованной информации, исключения стоили Соединенным Штатам 293 миллиона долларов. Сюда же относятся средства на базы данных для отслеживания мигрантов, выявления возможных террористов и обмена биометрической информацией.

В отличие от программ, связанных с безопасностью, программы Агентства США по международному развитию (USAID) получили менее 100 миллионов долларов исключений. Освобожденные программы USAID включали 78 миллионов долларов на непродовольственную гуманитарную помощь в Секторе Газа.

Отдельно 56 миллионов долларов было выделено для МККК в связи с соглашением о прекращении огня между Израилем и ХАМАС. К сожалению, список не содержал конкретных исключений для некоторых из худших гуманитарных кризисов в мире, в частности Судан, Сирию, Украину, Мьянму и Афганистан.

В то же время исключения предусматривают 870 миллионов долларов на программы в Тайване, 336 миллионов долларов на модернизацию филиппинских сил безопасности и более 21,5 миллиона долларов на бронежилеты и бронированные автомобили для украинской Нацполиции и пограничников.

Самым большим исключением стало финансирование главной программы США по борьбе с ВИЧ/СПИДом, которая преимущественно финансирует медицинские услуги в Африке (PEPFAR) в размере 500 миллионов долларов. Программа управляется Бюро глобального здравоохранения Госдепартамента США.

, Один из сотрудников USAID на условиях анонимности назвал процесс подачи запросов на исключения как "очень дисфункциональный" и сказал, что оставшиеся сотрудники агентства, стремились получить разъяснения относительно того, какие критерии используются.

Сейчас администрация президента США Дональда Трампа, по словам Марко Рубио, обратилась к миссиям USAID за рубежом, чтобы определить и назначить программы, которые будут освобождены от уплаты налогов.