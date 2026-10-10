Эстония призывает помочь Украине уничтожить российские НПЗ в ответ на нефтяное соглашение Трампа

С таким заявлением выступил премьер-министр Эстонии Кристен Михал. На своей странице в Facebook он назвал большой ошибкой договоренности американского руководства в отношении российских энергоносителей.
Какова реакция Эстонии
По словам эстонского премьера, со стороны Трампа это является серьезным просчетом, ведь сделки с диктаторами ведут в ад.
За счет средств, полученных от продажи газа и топлива, гибнут невинные люди. К тому же существует большая вероятность того, что обещанное топливо так и не поступит,
– отметил политик.
Он добавил, что такая договоренность противоречит длительным усилиям Запада, направленным на ограничение поступления энергетических доходов путинскому режиму. К тому же ранее именно США призывали союзников отказаться от российского топлива.
"Стратегия перекрытия источников доходов России в долгосрочной перспективе является правильной, и ее необходимо соблюдать. На ближайшей неделе и Эстония, и Европейский совет должны обсудить возможность быстрого наращивания поддержки Украины, чтобы позволить ей полностью уничтожить российские нефтеперерабатывающие заводы", – отметил Михал.
Напомним, что, по словам Трампа, Россия немедленно поставит более 300 тысяч тонн топлива, еще 500 тысяч тонн – в ноябре, а впоследствии – 1 миллион тонн. Также он заявил о планах поставок еще 3 миллиона тонн, в зависимости от состояния российских НПЗ. Минфин США уже даже отменил санкции и незамедлительно выдал лицензию на поставку дизельного топлива из России.
Владимир Зеленский резко подверг критике решение США на продажу российского топлива, назвав это инвестицией в войну. Киев не планирует отказываться от своих планов и продолжит наносить удары по российской нефтяной инфраструктуре.