В США сделали уже более 100 миллионов прививок от COVID-19
В Соединенных Штатах вкололи более 100 миллионов доз вакцины от коронавируса. Однако количество привитых людей еще не достигло отметки с восемью нулями.
Источник:CBS News
Поэтому по состоянию на 12 марта в стране 101,1 миллиона раз сделали прививку от COVID-19. Об этом свидетельствуют данные центров контроля и предотвращения заболеваний.
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Что известно о вакцинации в США
В Соединенных Штатах в среднем делают 2 миллиона прививок в день. Полностью вакцинированы от инфекции более 35 миллионов американцев – это 10,5% от всего населения страны.
Получили хотя бы одну дозу около 66 миллионов человек – примерно 20% населения. Каждый третий человек, достигший возраста 65 лет и старше, уже получил укол лекарства хотя бы 1 раз.
Если темпы вакцинации не изменятся, то на следующей неделе США пересекут и отметку в 100 миллионов вакцинированных лиц.
Ситуация с коронавирусом в США: коротко
- По состоянию на 13 марта в США коронавирусом заболели более 30 миллонов человек.
- Победить смертельную болезнь удалось более 22 миллионам граждан. Умерли – почти 550 тысяч пациентов.
- За прошедшие сутки, 12 марта, зафиксировали 11 609 случаев заражения COVID-19.
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