В Соединенных Штатах вкололи более 100 миллионов доз вакцины от коронавируса. Однако количество привитых людей еще не достигло отметки с восемью нулями.

Поэтому по состоянию на 12 марта в стране 101,1 миллиона раз сделали прививку от COVID-19. Об этом свидетельствуют данные центров контроля и предотвращения заболеваний.

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Что известно о вакцинации в США

В Соединенных Штатах в среднем делают 2 миллиона прививок в день. Полностью вакцинированы от инфекции более 35 миллионов американцев – это 10,5% от всего населения страны.

Получили хотя бы одну дозу около 66 миллионов человек – примерно 20% населения. Каждый третий человек, достигший возраста 65 лет и старше, уже получил укол лекарства хотя бы 1 раз.

Если темпы вакцинации не изменятся, то на следующей неделе США пересекут и отметку в 100 миллионов вакцинированных лиц.

Обратите внимание! Джо Байден во время своего первого обращения заявил, что планирует дать возможность всем взрослым гражданам прививаться от COVID-19 до 1 мая.

Ситуация с коронавирусом в США: коротко