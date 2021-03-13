У США зробили вже понад 100 мільйонів щеплень від COVID-19
У Сполучених Штатах вкололи понад 100 мільйонів доз вакцини від коронавірусу. Однак кількість щеплених людей ще не досягла позначки з вісьмома нулями.
Джерело:CBS News
Відтак станом на 12 березня у країні 101,1 мільйона раз зробили щеплення від COVID-19. Про це свідчать дані центрів контролю і запобігання захворювань.
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Що відомо про вакцинацію у США
У Сполучених Штатах в середньому роблять 2 мільйони щеплень за день. Повністю вакциновані від інфекції понад 35 мільйонів американців – це 10,5% від усього населення країни.
Отримали принаймні одну дозу близько 66 мільйонів осіб – приблизно 20% населення. Кожна третя людина, яка досягла віку 65 років і старше, вже отримала укол ліків бодай 1 раз.
Якщо темпи вакцинації не зміняться, то наступного тижня США перетнуть і позначку у 100 мільйонів вакцинованих осіб.
Ситуація з коронавірусом у США: коротко
- Станом на 13 березня у США на коронавірус захворіли понад 30 мільйонів людей.
- Перемогти смертельну хворобу вдалося понад 22 мільйонам громадян. Померли – майже 550 тисяч пацієнтів.
- За минулу добу, 12 березня, зафіксували 11 609 випадків зараження COVID-19.
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