У Сполучених Штатах вкололи понад 100 мільйонів доз вакцини від коронавірусу. Однак кількість щеплених людей ще не досягла позначки з вісьмома нулями.

Відтак станом на 12 березня у країні 101,1 мільйона раз зробили щеплення від COVID-19. Про це свідчать дані центрів контролю і запобігання захворювань.

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Що відомо про вакцинацію у США

У Сполучених Штатах в середньому роблять 2 мільйони щеплень за день. Повністю вакциновані від інфекції понад 35 мільйонів американців – це 10,5% від усього населення країни.

Отримали принаймні одну дозу близько 66 мільйонів осіб – приблизно 20% населення. Кожна третя людина, яка досягла віку 65 років і старше, вже отримала укол ліків бодай 1 раз.

Якщо темпи вакцинації не зміняться, то наступного тижня США перетнуть і позначку у 100 мільйонів вакцинованих осіб.

Зверніть увагу! Джо Байден під час свого першого звернення заявив, що планує дати змогу усім дорослим громадянам щепитися від COVID-19 до 1 травня.

Ситуація з коронавірусом у США: коротко