США хотят максимально ослабить Россию. Об этом в эфире 24 канала сказал российский публицист Андрей Пионтковский.

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"США сейчас оказывают Украине гораздо большую поддержку, чем Советскому Союзу во время Второй мировой войны", – подчеркнул Пионтковский.

Беспрецедентное решение США

По его словам, решение Соединенных Штатов Америки относительно ленд-лиза для Украины беспрецедентно. За 3 – 4 дня изменилась мировая политика, которая никогда не будет прежней.

А ведь США занимаются не только войной, но и послевоенным обустройством мира. Их задача – ослабить Россию так, чтобы она никогда больше не смогла совершать безобразия, которые совершала последние годы.

Обратите внимание – что изменится для Украины после принятия ленд-лиза: смотрите видео