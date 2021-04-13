Соединенные Штаты Америки внимательно следят за передвижением российских войск возле украинских границ. США находятся в постоянном контакте с украинскими чиновниками.

Это заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. Она отметила, что будут определенные видимые и невидимые последствия для России за ее агрессию.

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Накопление российских войск у границ

Правительство США сообщает об опасном накоплении российских войск на границе с Украиной. Белый дом публично предупредил Россию о последствиях в случае агрессии и призвал Украину не поддаваться на провокации.

Вашингтон 10 апреля анонсировал заседание Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, на котором планировалось заслушать объяснения России по концентрации войск на границе с Украиной и в оккупированном Крыму. Но Москва отказалась участвовать.

Блинкен хочет поговорить о ситуации в Украине

Государственный секретарь США Энтони Блинкен отправляется на этой неделе в Брюссель, чтобы среди других тем обсудить рост напряжения между Украиной и Россией. Он присоединится к министру обороны США Ллойду Остину, чтобы проконсультироваться с другими членами НАТО и партнерами по ряду совместных приоритетов.

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Новый дневной рекорд вакцинации в США

В субботу, 10 апреля, в США вакцинировали от коронавируса 4 миллиона 600 тысяч человек. Это новый дневной рекорд вакцинации. В то же время количество новых заболеваний в Штатах также растет. Оно уже достигло пиковых показателей прошлого лета, в среднем – 70 тысяч случаев в день.

Полный выпуск программы "Голос Америки" за 12 апреля: смотрите видео