Об этом пишет издание Axios.

Почему Трамп решил заключить соглашение с Путиным?

Решение американского лидера стало следствием того, что Владимир Зеленский проигнорировал несколько просьб прекратить удары по российским предприятиям. Украинская сторона соглашалась на такой шаг только при условии симметричного прекращения российских атак на электростанции Украины. Однако Трамп требовал односторонних уступок, поскольку не считал эти удары равноценными.

Во время восьмичасовой встречи в Майами представители Трампа Стив Виткофф и Джаред Кушнер сообщили украинской делегации о намерении президента позвонить Путину и отменить санкции на экспорт дизельного топлива. По словам одного из американских чиновников, атаки на нефтеперерабатывающие заводы наносят ущерб России, но также больно бьют по США.

Зеленский неверно оценивает ситуацию. Продолжая наносить удары по нефтеперерабатывающим заводам, он разрушает те доверительные отношения, которые он выстроил с Трампом за последние шесть месяцев,

– заявил чиновник.

Украинский представитель рассказал журналистам, что Виткофф и Кушнер угрожали отрезать Киев от американских разведданных, если удары будут продолжаться. В свою очередь американская сторона опровергла факт таких угроз, подчеркнув, что США остаются надежным партнером. Кроме того, посланники рассказали о потенциальных энергетических соглашениях с Россией, которые якобы должны побудить Путина к мирным переговорам.

Реакция Украины на снятие санкций

Как уже сообщалось на нашем сайте, 9 октября Дональд Трамп заявил об успешной беседе с Владимиром Путиным, после чего Министерство финансов США незамедлительно выдало лицензию на поставки российского топлива. Владимир Зеленский резко раскритиковал этот шаг, назвав его подарком Путину на день рождения, который даст агрессору дополнительные миллиарды на войну.

Несмотря на заключенное дизельное соглашение, Киев не планирует отказываться от своих военных планов. По словам высокопоставленного украинского чиновника, Силы обороны продолжат поджигать российские нефтеперерабатывающие заводы. Между тем Юрий Ушаков сообщил, что во время телефонного разговора с Трампом российский правитель отверг возможность мирных переговоров и заявил о продолжении боевых действий.