Презентация инициативы состоялась в посольстве Литвы. Законодательство отметило, что Конгресс объединен в своей поддержке демократических стремлений белорусского народа и обязалось помогать в реализации этих стремлений.

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Соглашение между Германией и США

Вашингтон обсуждает детали новых договоренностей между США и Германией по "Северному потоку-2". В соответствии с ним, если Россия использует энергетику как оружие против Украины, Германия обязана инициировать усилия, в том числе санкции или ограничить возможности экспорта в российских энергоресурсах до Европы.

Также Германия должна создать Зеленый фонд для поддержки энергетического перехода, энергоэффективности и безопасности Украины. В общении с прессой после обнародования деталей президент США Джо Байден заявил, что помешать достройке "Северного потока-2" уже было невозможно.

К теме Байден заявил, что "Северный поток-2" было невозможно остановить

Позиция Меркель относительно "Северного потока-2"

Канцлер Ангела Меркель назвала договоренности хорошим шагом, хоть и признала, что существенных разногласий США и Германии преодолеть не удалось. Относительно вероятности введения санкций против России в случае дальнейшей агрессии или энергетического давления на Украину она высказалась: "У нас есть возможность, которой бы я не хотела воспользоваться. Но она у нас всегда есть относительно Крыма или Донецка с Луганском. Мы имеем возможность ввести санкции. Поэтому мы не лишены вариантов что-то сделать".

Напомним! Ранее Меркель заверила, что будет прилагать все возможные усилия, чтобы сохранить транзит газа через Украину, даже если запустят российский газопровод.

Массовые пожары в США

Масштабные лесные пожары, которые бушуют на западном побережье США лишь усиливаются из-за экстремальной, жаркой и сухой погоды. По состоянию на четверг, 22 июля, огонь бушует уже в 13 штатах. Сейчас самый масштабный пожар в штате Орегон распространился на 1 600 квадратных километров, это почти 2 площади Киева.

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