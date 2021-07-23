Презентація ініціативи відбулась у посольстві Литви. Законодавство наголосило, що Конгрес об'єднаний у своїй підтримці демократичних прагнень білоруського народу і зобов'язались допомагати в реалізації цих прагнень.

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Угода між Німеччиною і США

Вашингтон обговорює деталі нових домовленостей між США і Німеччиною щодо "Північного потоку-2". Відповідно до них, якщо Росія використає енергетику як зброю проти України, Німеччина зобов'язана ініціювати зусилля, зокрема санкції, або обмежити можливості експорту у російських енергоресурсах до Європи.

Також Німеччина повинна створити Зелений фонд для підтримки енергетичного переходу, енергоефективності та безпеки України. У спілкуванні із пресою після оприлюднення деталей президент США Джо Байден заявив, що завадити добудові "Північного потоку-2" вже було неможливо.

До теми Байден заявив, що "Північний потік-2" було неможливо зупинити

Позиція Меркель щодо "Північного потоку-2"

Канцлерка Ангела Меркель назвала домовленості гарним кроком, хоч і визнала, що суттєвих розбіжностей США і Німеччині подолати не вдалось. Щодо ймовірності запровадження санкцій проти Росії в разі подальшої агресії чи енергетичного тиску на Україну вона висловилася: "У нас є можливість, якою б я не хотіла скористатися. Але вона в нас завжди є щодо Криму чи Донецька з Луганськом. Ми маємо можливість запровадити санкції. Тож ми не позбавлені варіантів щось зробити".

Нагадаємо! Раніше Меркель запевнила, що докладатиме всіх можливих зусиль, щоб зберегти транзит газу через Україну, навіть якщо запустять російський газопровід.

Масові пожежі у США

Масштабні лісові пожежі, які вирують на західному узбережжі США лише посилюються через екстремальну, спекотну і суху погоду. Станом на четвер, 22 липня, вогонь вирує вже у 13 штатах. Наразі наймасштабніша пожежа у штаті Орегон поширилася на 1 600 квадратних кілометрів, це майже які 2 площі Києва.

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