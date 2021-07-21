Як повідомив старший метеоролог Accuweather Карл Еріксон, клуби диму вже було видно над районом Великих озер. Він попередив, що туман добереться у до самого Нью-Йорка.

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Подробиці від експерта

"Замість звичайного сонячного дня ​з блакитним небом, ймовірно, буде молочно-туманний вид на небо. Ввечері через дим може бути кілька гарних заходів сонця", – пояснив він.

Полум'я десятків лісових пожеж спалює метри землі, а хмари диму створюють небезпечні повітряні умови в сусідніх штатах. Проте жителям Нью-Йорка про якість повітря турбуватися не варто.

Це не у поверхні. Це дуже високо в атмосфері, десь на висоті 10 – 20 тисяч футів (від 3 до 6 кілометрів – 24 канал),

– підкреслив Еріксон.

За даними Accuweather, очікується, що до 21 липня через цей район пройде холодний фронт з північного заходу, який очистить велику частину атмосфери вже кінця тижня.



Нью-Йорк затягує димом / Фото Getty images



Туман над Нью-Йорком – наслідок пожеж на заході США / Фото Getty images



Переживати за якість повітря не варто / Фото Getty images

Лісові пожежі у США: коротко