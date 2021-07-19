У Якутії вже є понад 200 займань. До пожежі залучили близько 2 тисяч пожежників. У телеграм-каналах публікують відео з місця пожежі.

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Пожежі набирають обертів

У Мінекології зазначили, що вогонь не думає зупинятися. Пожежа може загрожувати Світлинській гідроелектростанції, навіть попри природну водну перешкоду – річку Вилюй.

Що треба знати про пожежі в Росії