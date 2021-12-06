В частности США удалось убедить даже скептически настроенные страны, в частности Германию. Об этом написала британская газета.
К теме Блинкен надеется, что Россия сама решит пойти на деэскалацию в отношении Украины
Штаты убедили Европу в планах Кремля
Недели непрерывного дипломатического взаимодействия США с европейскими правительствами, подкрепленного обменом разведданными, помогли убедить некоторые ранее скептически настроенные столицы, включая Берлин, в том, что Кремль вскоре может ввести свои войска в Украину,
– говорится в сообщении.
Там также объяснили, что именно это подвигло Европу на "поддержку идеи необходимости серьезных угроз санкций для сдерживания Кремля". Издание также объяснило, что:
- отчеты разведки США передали членам НАТО и Евросоюза по дипломатическим каналам;
- количество материалов и деталей один из источников из официальных лиц оценил как "довольно широкое". Речь идет о тех данных, которыми поделились остальные 29 союзников по НАТО;
- ранее уровень и полнота обмена разведданными были вызваны "первоначальным нежеланием" некоторых европейских союзников рассматривать заявления США о подготовке России к вторжению как "заслуживающие доверия".
Войска России возле украинских границ: коротко
- Еще в конце октября американские СМИ начали писать, что Россия стягивает войска к границе с Украиной, и это вызывает беспокойство у США и Европы.
- Впоследствии украинская разведка объяснила, что Россия, вероятно, может напасть с нескольких сторон, взяв Украину "в кольцо". Это может случиться в январе 2022 года.
- По словам министра обороны Алексея Резникова возле границ с Украиной находится ориентировочно 94 тысячи российских военных.
- Издание The Washington Post, ссылаясь на данные разведки США, написало – Кремль планирует наступление на Украину на нескольких фронтах. В начале 2022 года Россия может применить 175 тысяч военных.
- Впоследствии Алексей Резников рассказал, что не исключает, что количество военных на границе может быть 175 тысяч.
49 армия России: вычислили боевиков, которые захватывали Крым, InformNapalm – смотрите видео