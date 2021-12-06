В частности, Блинкен выразил надежду, что Россия таки предпочтет деэскалацию, а не агрессию. И в который раз он призвал Кремль отвести свои войска от украинских границ.
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Блинкен в Швеции говорил об Украине
Энтони Блинкен призвал российские власти вернуться к дипломатии и использовать именно ее для разрешения разногласий с Украиной.
Я очень надеюсь, что Россия выберет пойти по пути деэскалации и отвести свои войска,
– также заявил он.
Причем, как добавил глава Госдепа, Соединенные Штаты Америки готовы помочь в этом. А еще и вспомнил о минских соглашениях, которые должны бы, по его мнению, "стать путем для разрешения противоречий" на Донбассе.
"Угроза очень серьезная"
Также в Стокгольме Энтони Блинкен сказал главе МИД России Сергею Лаврову, что "если Россия совершит какой-либо акт агрессии в отношении Украины, то это приведет к серьезным последствиям".
Причем, по мнению Блинкена, угроза такого агрессивного акта со стороны Кремля сейчас очень серьезна.
Угроза очень серьезная. Что мы видели? Это сосредоточение значительных сил у границы с Украиной. Это усилия по дестабилизации внутри Украины. Это пропагандистская кампания против Украины в социальных сетях, которая по масштабам выросла в десять раз,
– сообщил государственный секретарь США.
Советуем перечитать интересные мнения экспертов по поводу вероятного вторжения России в Украину:
- Содержание войск у границы Украины стоит Кремлю 10 миллионов долларов в сутки, – эксперт.
- Переброска войск в границы Украины – это блеф и отчаяние Путина, – Фейгин.
- Не знаю по Харькову и Одессе, но даже на Донбассе нас могут залить кровью, – Дмитрий Коцюбайло.