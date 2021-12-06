Зокрема, Блінкен висловив сподівання, що Росія таки надасть перевагу деескалації, а не агресії. І вкотре він закликав Кремль відвести свої війська від українських кордонів.
Також цікаво Перед зустріччю в Стокгольмі Блінкен і Лавров сперечалися через Майдан, – Bloomberg
Блінкен у Швеції говорив про Україну
Ентоні Блінкен закликав російську владу повернутися до дипломатії, і використовувати саме її для розв'язання розбіжностей з Україною.
Я дуже сподіваюся, що Росія обере піти шляхом деескалації й відвести свої війська,
– також заявив він.
Причому, як додав глава Держдепу, Сполучені Штати Америки готові допомогти у цьому. А ще й згадав про мінські угоди, які мали б, на його думку, "стати шляхом для розв'язання протиріч" на Донбасі.
"Загроза дуже серйозна"
Також у Стокгольмі Ентоні Блінкен сказав главі МЗС Росії Сергію Лаврову, що "якщо Росія вчинить будь-який акт агресії щодо України, то це призведе до серйозних наслідків".
Причому, на переконання Блінкена, загроза такого агресивного акту з боку Кремля зараз дуже серйозна.
Загроза дуже серйозна. Що ми спостерігали? Це зосередження значних сил біля кордону з Україною. Це зусилля з дестабілізації всередині України. Це пропагандистську кампанію проти України в соціальних мережах, яка за масштабами зросла удесятеро,
– повідомив державний секретар США.
Радимо перечитати цікаві думки експертів щодо ймовірного вторгнення Росії в Україну:
- Утримування військ біля кордону України коштує Кремлю 10 мільйонів доларів на добу, – експерт.
- Перекидання військ до кордонів України – це блеф і розпач Путіна, – Фейгін.
- Не знаю щодо Харкова й Одеси, але навіть на Донбасі нас можуть залити кров'ю, – Дмитро Коцюбайло.