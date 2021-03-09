В США ученик взорвал в школе самодельную бомбу: много пострадавших
В одной из школ города Ньюэйго в штате Мичиган в результате взрыва самодельной бомбы пострадали 6 человек. Устройство принес в учебное заведение один из учеников, он же случайно и активировал его.
Источник:пресс-служба полиции
Подросток получил ранения средней степени тяжести, четверо его одноклассников – легкие травмы, к медикам также обратилась классный руководитель.
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Предварительное расследование показало, что 16-летний ученик случайно привел в действие самодельное взрывное устройство, которое принес с собой,
– сообщили правоохранители.
Полиция и ФБР сейчас устанавливают обстоятельства происшествия и тип взрывчатого вещества.
По данным правоохранительных органов, инцидент произошел в понедельник, 8 марта.
Ньюэйго в штате Мичиган, США: карта
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