В одной из школ города Ньюэйго в штате Мичиган в результате взрыва самодельной бомбы пострадали 6 человек. Устройство принес в учебное заведение один из учеников, он же случайно и активировал его.

Подросток получил ранения средней степени тяжести, четверо его одноклассников – легкие травмы, к медикам также обратилась классный руководитель. Читайте также Серия мощных взрывов прогремела в Экваториальной Гвинее: почти 20 погибших, более 400 раненых Предварительное расследование показало, что 16-летний ученик случайно привел в действие самодельное взрывное устройство, которое принес с собой,

– сообщили правоохранители. Полиция и ФБР сейчас устанавливают обстоятельства происшествия и тип взрывчатого вещества. По данным правоохранительных органов, инцидент произошел в понедельник, 8 марта. This incident is being investigated by the Newaygo Police Department and the Michigan State Police Hart Post with full assistance of Newaygo Public School staff. All updates to this investigation will be sent by this twitter account. — @MSPWestMI (@mspwestmi) March 8, 2021 Ньюэйго в штате Мичиган, США: карта