В одній зі шкіл міста Ньюейго у штаті Мічиган унаслідок вибуху саморобної бомби постраждали 6 людей. Пристрій приніс до навчального закладу один з учнів, він ж випадково й активував його.

Підліток отримав поранення середнього ступеня тяжкості, четверо його однокласників – легкі травми, до медиків також звернулася класна керівниця. Читайте також Серія потужних вибухів пролунала у Екваторіальній Гвінеї: майже 20 загиблих, понад 400 поранених Попереднє розслідування показало, що 16-річний учень випадково привів у дію саморобний вибуховий пристрій, який приніс з собою,

– повідомили правоохоронці. Поліція та ФБР наразі встановлюють обставини події та тип вибухової речовини. За даними правоохоронних органів, інцидент стався у понеділок, 8 березня. This incident is being investigated by the Newaygo Police Department and the Michigan State Police Hart Post with full assistance of Newaygo Public School staff. All updates to this investigation will be sent by this twitter account. — @MSPWestMI (@mspwestmi) March 8, 2021 Ньюейго у штаті Мічиган, США: карта