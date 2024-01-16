Издание со ссылкой на двух неназванных американских чиновников сообщили, что удар был нанесен по четырем противокорабельным ракетам хуситов в Йемене.
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"Вооруженные силы США во вторник нанесли новый удар в Йемене по четырем противокорабельным баллистическим ракетам хуситов", – говорится в сообщении.
Один из чиновников сообщил, что ракеты стали целью, потому что их готовили к таргетингу на корабли в регионе Красного моря.
Пока больше деталей об атаке и ее последствиях не было.
Что этому предшествовало
- В США заявили, что ударили из эсминца управляемыми ракетами USS Carney, чтобы уничтожить радиолокационный участок, являвшийся постоянной угрозой для морского движения в Красном море.
- Президент США Джо Байден заявил, что Америка передала Ирану "частное сообщение" о хуситах в Йемене.
- 12 января, США и Великобритания нанесли более 60 ударов по объектам хуситов в Йемене в ответ на атаки на торговые суда в Красном море.