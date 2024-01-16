Издание со ссылкой на двух неназванных американских чиновников сообщили, что удар был нанесен по четырем противокорабельным ракетам хуситов в Йемене.

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"Вооруженные силы США во вторник нанесли новый удар в Йемене по четырем противокорабельным баллистическим ракетам хуситов", – говорится в сообщении.

Один из чиновников сообщил, что ракеты стали целью, потому что их готовили к таргетингу на корабли в регионе Красного моря.

Пока больше деталей об атаке и ее последствиях не было.

Заметьте. Удар нанесли после того, как хуситы обстреляли балкер под флагом Мальты, принадлежащего Греции. Он направлялся к северу в Красном море в 76 морских милях к северо-западу от йеменского порта Салиф. Нападения хуситов на судоходство в Красном море продолжились даже после того, как на прошлой неделе США и Великобритания совершили первую волну ударов, направленных на ослабление потенциала хуситов.

Что этому предшествовало