Видання із посиланням на двох неназваних американських чиновників повідомили, що удару було завдано по чотирьох протикорабельних ракетах хуситів у Ємені.
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"Збройні сили США у вівторок завдали нового удару в Ємені по чотирьох протикорабельних балістичних ракетах хуситів", – ідеться у повідомленні.
Один з чиновників повідомив, що ракети стали ціллю, тому що їх готували до націлювання на кораблі в регіоні Червоного моря.
Наразі більше деталей про атаку та її наслідки не було.
Що цьому передувало
- У США заявили, що вдарили з есмінця керованими ракетами USS Carney, щоб знищити радіолокаційну ділянку, яка була постійною загрозою для морського руху у Червоному морі.
- Президент США Джо Байден заявив, що Америка передала Ірану "приватне повідомлення" щодо хуситів у Ємені.
- 12 січня, США та Велика Британія завдали понад 60 ударів по об'єктах хуситів у Ємені у відповідь на атаки на торгові судна у Червоному морі.