США уравняли гитлеровский нацизм и путинский рашизм, – ГУР о законе ленд-лиза для Украины

В украинской разведке рассказали, что думают об историческом решении США ленд-лиза для Украины. Это свидетельствует, что там понимают: война путинского режима угрожает всей демократической модели мира, как раньше существование Гитлера.

Сам факт существования Путина угрожает мировой демократии. Об этом заявил начальник Главного управления разведки генерал-майор Кирилл Буданов.

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США дают четко понять, что гитлеровский нацизм и путинский рашизм – это одинаковые раковые опухоли, борьба с которыми, как и ранее, должна опираться на мобилизацию беспрецедентных ресурсов. Теперь важно, чтобы этот законопроект еще поддержала Палата представителей,

– сказал он.

Буданов убежден, что решение о предоставлении ленд-лиза для Украины также является символическим. Ведь впервые эту масштабную программу задействовали ради полного уничтожения мирового зла — гитлеровского нацизма.

"Своей борьбой за свободу мы напомнили всему миру о святых принципах союзников в годы Второй мировой войны, что зло невозможно побороть в белых перчатках и в политических вялых дискуссиях. Добро должно всегда быть вооруженным и сильным. И обороноспособность демократии, которую сегодня демонстрируют ВСУ и наша страна, должна только расти", – заверил Буданов.

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