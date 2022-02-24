Кроме этого, Зеленский объявил о введении в Украине военного положения. Это стало ответом на военную операцию, которую Россия начала против Украины ночью 24 февраля.
Важно Мы победим, – Зеленский призвал граждан быть спокойными и оставаться дома
США готовят международную поддержку для Украины
Президент обратился к украинцам из-за нападения России на Украину. Он рассказал, что за несколько минут до записи обращения разговаривал с президентом США Джо Байденом.
Соединенные штаты Америки уже начали готовить международную поддержку,
– подчеркнул президент.
Зеленский призвал украинцев сохранять спокойствие и по возможности оставаться дома.
"Мы работаем, армия работает. Работает весь сектор безопасности и обороны Украины. На связи с вами будут постоянно я, СНБО, Кабинет Министров Украины", – отметил президент.
Он пообещал вскоре снова выйти на связь с украинцами и призвал не паниковать. Ведь Украина – сильная, готовая ко всему и всем победит.
Зеленский обратился относительно нападения России, вводится военное положение: смотрите видео