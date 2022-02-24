Окрім цього Зеленський оголосив про запровадження в Україні воєнного стану. Це стало відповіддю на військову операцію, яку Росія почала проти України вночі 24 лютого.

Важливо Ми переможемо, – Зеленський закликав громадян бути спокійними та залишатися вдома

США готують міжнародну підтримку для України

Президент звернувся до українців через напад Росії на Україну. Він розповів, що за кілька хвилин до запису звернення мав розмову з президентом США Джозефом Байденом.

Сполучені штати Америки вже почали готувати міжнародну підтримку,

– наголосив президент.

Зеленський закликав українців зберігати спокій та за можливості залишатися вдома.

"Ми працюємо, армія працює. Працює весь сектор безпеки та оборони України. На зв'язку з вами будуть постійно я, РНБО, Кабінет міністрів України", – зазначив президент.

Він пообіцяв незабаром знову вийти на зв'язок з українцями та закликав не панікувати. Адже Україна – сильна, готова до всього та всіх переможе.

Важливо! Збройні сили України дають відсіч ворогу. Ми – під надійним захистом наших військових. А міжнародні партнери підтримують Україну і накладають санкцій на Росію. Зберігаймо спокій, читаймо перевірені новини та вірмо в ЗСУ!

Зеленський звернувся щодо нападу Росії, вводиться воєнний стан: дивіться відео