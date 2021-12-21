США и Великобритания тайно направили в Украину экспертов по кибервойне, – СМИ

США и Великобритания якобы направили в Украину экспертов по кибервойне. Это происходило тайно. Цель – подготовить страну к тому, что может стать следующим шагом президента России Владимира Путина – кибератакам.

Предполагается, что кибератаки могут быть нацелены на электросети, банковскую систему и другие критически важные компоненты экономики и правительства Украины. Об этом издание сообщает, ссылаясь на свои источники.

Важно Британская разведка предупредила о "считанных днях" до нападения России на Украину

Что хочет Россия

Американская разведка утверждает, что Россия хочет выставить президента Владимира Зеленского неумелым и беззащитным. Это якобы даст Москве повод для вторжения.

В США говорят, что за последний месяц российская киберсреда активизировалась. Однако внимание общественности сосредоточено на наращивании войск возле границ Украины.

Подготовка поля боя

Глава новой исследовательской группы Silverado Policy Accelerator Дмитрий Альперович считает, что Путин рассматривает кибератаки как "подготовку поля боя".

Источники СМИ отмечают, что ущерб украинской инфраструктуре является лучшей надеждой Путина на достижение своей главной цели – свержение украинского правительства и замену его марионеточным режимом. Кремль рассчитывает на то, что такая кибератака не потребует от Путина оккупации страны, после которой в отношении России могут быть применены санкции.

Что известно о помощи США и Великобритании

Американские официальные лица не описали киберкоманды, которые направили в Украину. Представительница британского правительства отметила, что помощь Украине носит оборонный характер.

Официальные лица заявили, что Соединенные Штаты рассматривают возможность большего развертывания, включая ресурсы киберкомандования США.

Угроза нападения России: что известно

Ранее американские СМИ предупреждали, что Россия стягивает войска к границе с Украиной. В украинской разведке отметили, что агрессор может напасть в январе – феврале 2022 года, зажав Украину в кольцо.

США и ЕС пригрозили Кремлю жестким ответом и санкциями.

Однако Москва продолжает наращивать силы. Исследователи DFRLab выяснили, что Россия продолжает накапливать войска вблизи украинской границы.

Британские разведчики предостерегли правительство своей страны по поводу возможного нападения России на Украину. Там утверждают, что Москва может пойти на вторжение уже в ближайшие дни – в канун католического Рождества.

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