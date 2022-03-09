В США видят параллели между поведением Путина и Гитлера

Российский диктатор не только подло напал на Украину, но и убивает мирное население. Весь цивилизованный мир сравнивает его с Адольфом Гитлером.

Весь мир наблюдает за преступлениями, совершенными российским диктатором Владимиром Путиным. Его решение напасть на Украину приведет к краху государства.

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Путин = Гитлер

По мнению временной поверенной в делах США в Украине Кристины Квин, сходство Путина и Гитлера вполне очевидно. Оба начали кровавую войну, убивая людей без разбора и игнорируя народы.

Я бы сказала, что есть определенные параллели в поведении президента Путина. Он начал войну, которая была полностью "войной по выбору". Украина не сделала ничего, чтобы спровоцировать агрессию, которую Россия сейчас навязывает Украине. Он убивает людей без разбора, как это делал Адольф Гитлер,

– заявила Квин.

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