Об этом 24 каналу рассказал политолог Николай Давыдюк. Он также отметил, что вероятное противостояние Китая и Тайваня будет между США и Китаем.
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По словам Николая Давидюка, Нэнси Пелоси даже не первый человек в США – Тайвань не посетил Байден или Салливан.
Китай не делает ничего очень быстро – эта история будет растянута во времени, возможно, даже не его руками. И самое важное – США безразлично на то, что будет делать Китай. Они будут точно защищать Тайвань, точно будут демонстрировать лидерство.
"Если такой страх и панику удалось поднять только визитом Пелоси, то можно только представить, что будет, когда с визитом прибудет кто-то высшего ранга", – говорит политолог.
Глобально, США чувствуют себя комфортнее, чем Китай, ведь Китай это глобальный, но пока региональный игрок, резюмирует Николай Давидюк.
Подробнее о возможном конфликте между США и Китаем: смотрите видео
Нэнси Пелоси посетила Тайвань – важные подробности
- Спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси 2 августа посетила Тайвань и встретилась с президентом.
- В Китае назвали это "игрой с огнем" и пообещали масштабные последствия.
- Так, Пекин уже ограничил торговлю с Тайванем, говорится о сотне продуктов.
- В то же время Вашингтон заверил, что не признает независимость Тайваня и не хочет провоцировать конфликт с Китаем.
- Китай закрыл воздушное пространство для гражданского флота и объявил военные учения у Тайваня.