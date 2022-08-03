Про це 24 каналу розповів політолог Микола Давидюк. Він також зазначив, що ймовірне протистояння Китаю та Тайваню, буде між США та Китаєм.

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За словами Миколи Давидюка, Ненсі Пелосі навіть не перша людина у США – Тайвань не відвідав Байден чи Салліван.

Микола Давидюк український політолог Китай не робить нічого дуже швидко – ця історія буде розтягнута у часі, можливо, навіть не його руками. І найважливіше – США байдуже на те, що буде робити Китай. Вони точно захищатимуть Тайвань, точно будуть демонструвати лідерство.

"Якщо такий страх та паніку вдалось зчинити лише візитом Пелосі, то можна тільки уявити, що буде, коли із візитом прибуде хтось вищий за рангом", – каже політолог.

Глобально, США почувають себе комфортніше за Китай, адже Китай це глобальний, але поки регіональний гравець, резюмує Микола Давидюк.

Детальніше про можливий конфлікт між США та Китаєм: дивіться відео

Ненсі Пелосі відвідала Тайвань – важливі подробиці