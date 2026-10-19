Американцы не хотят оказывать давление на россиян. Они будут предлагать им какие-то уступки. Об этом заявили в комментарии РБК-Украина источники во властных кругах.

Какие уступки Трамп готовит для России?

По словам источника, сейчас США требуют от Украины прекратить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам, не предлагая ничего взамен.

В то же время Вашингтон, как утверждает собеседник издания, готовит дальнейшее ослабление санкций против России.

Они готовят новые снятия санкций с танкеров и газа, возможно, с части компаний и лиц, думают, как перебрать контроль над замороженными активами,

– пояснил он.

Еще в начале октября один из осведомленных собеседников в украинских властях отмечал, что россияне начали связывать возможное энергетическое перемирие с снятием санкций с себя.

Тогда казалось, что Вашингтон склоняется к противоположному подходу. В середине сентября Конгресс принял санкционный законопроект Грэма-Блюменталя, который должен был частично вступить в силу в середине октября.

Однако Дональд Трамп шокировал всех, кто был вовлечен в этот процесс, в своем стиле перевернув ситуацию с ног на голову.

Он выбрал прямо противоположное направление, начав атаковать Киев и искать пути для уступок Кремлю.

Наиболее резонансным шагом стало "дизельное соглашение", благодаря которому Москва неожиданно получила поддержку для своей экономики из-за океана.

Западные СМИ вскоре выяснили, что это лишь верхушка айсберга нового подхода к ведению дел с Россией.

Американцы верят, что, пойдя на уступки России, они смогут усадить ее за стол переговоров, и она согласится на перемирие или мир.

По данным западных СМИ, среди предложений, которые американцы готовы сделать россиянам, фигурирует возобновление продаж российского газа в Европу и заключение европейцами "рамочного соглашения о безопасности" с Россией.

Также переговорщики проявляют прагматический интерес к замороженным зарубежным активам российской компании "Лукойл".

Ранее Владимир Зеленский заявил, что ослабление санкций против России не остановит Владимира Путина, а лишь убедит его в поддержке со стороны США.

По его словам, договоренность о поставках дизельного топлива может стать первым шагом к дальнейшему снятию ограничений.

Зеленский надеется, что Дональд Трамп в свою очередь добьется прекращения российских ударов по украинской энергетике и завершения войны.