Американці не хочуть тиснути на росіян. Вони пропонуватимуть їм якісь поступки. Про це заявили у коментарі РБК-Україна джерела у владі.

Які поступки Трамп готує для Росії?

За словами джерела, зараз США вимагають від України припинити удари по російських нафтопереробних заводах, не пропонуючи нічого натомість.

Водночас Вашингтон, як стверджує співрозмовник, готує подальше послаблення санкцій проти Росії.

Вони готують нові зняття санкцій з танкерів і газу, можливо, з частини компаній та осіб, думають, як перебрати контроль над замороженими активами,

– пояснив він.

Ще на початку жовтня один з обізнаних співрозмовників видання в українській владі зазначав, що росіяни почали пов'язувати можливе енергетичне перемир'я зі зняттям із себе санкцій.

Тоді здавалося, що Вашингтон схиляється до протилежного підходу. У середині вересня Конгрес ухвалив санкційний законопроект Грема-Блюменталя, який мав частково набути чинності в середині жовтня.

Проте Дональд Трамп шокував причетних до процесу, у своєму стилі перевернувши стіл.

Він обрав прямо протилежний напрямок, почавши атакувати Київ та шукати шляхи для поступок Кремлю.

Найбільш резонансним кроком стала "дизельна угода", завдяки якій Москва несподівано отримала підтримку для своєї економіки з-за океану.

Західні ЗМІ невдовзі з'ясували, що це лише верхівка нового підходу до ведення справ із Росією.

Американці вірять, що улещуваннями Росії вони зможуть посадити її за стіл переговорів, і вона погодиться на перемир'я чи мир.

За даними західних медіа, серед пропозицій, які американці готові зробити росіянам, фігурує відновлення продажу російського газу в Європу та укладання європейцями "рамкової безпекової угоди" з Росією.

Також переговорники виявляють прагматичний інтерес до заморожених закордонних активів російського "Лукойла".

Раніше Володимир Зеленський заявив, що послаблення санкцій проти Росії не зупинить Володимира Путіна, а лише переконає його в підтримці з боку США.

За його словами, домовленість щодо постачання дизельного пального може стати першим кроком до подальшого зняття обмежень.

Зеленський сподівається, що Дональд Трамп натомість досягне припинення російських ударів по українській енергетиці та завершення війни.