По данным Министерства финансов США, базирующаяся в Китае сеть отвечает за продажу и отправку тысяч аэрокосмических компонентов, включая те, которые могут быть использованы для беспилотных летательных аппаратов (БпЛА), иранской авиастроительной промышленной компании (HESA).
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В США заявили, что Иран причастен к жертвам войны в Украине
HESA участвовала в производстве модели БпЛА Shahed-136, который Иран использовал для нападений на нефтяные танкеры и экспортировал в Россию для войны в Украине.
Компания HESA уже подверглась санкциям в 2008 году за то, что принадлежала или контролировалась Министерством обороны и тылового обеспечения вооруженных сил Ирана, а также за поддержку Корпуса стражей исламской революции Ирана.
"Иран напрямую причастен к жертвам среди украинского гражданского населения, что является результатом использования Россией иранских БпЛА в Украине", – заявил заместитель министра финансов США по вопросам терроризма и финансовой разведки Брайан Нельсон.
"Соединенные Штаты будут продолжать бороться с глобальными иранскими закупочными сетями, поставляющими России смертоносные БпЛА для использования в ее незаконной войне в Украине", – добавил он.
США наложили санкции на руководителей иранской оборонной компании
- Администрация Джо Байдена 6 января объявила о ряде новых санкций и дополнительных мер, направленных на авиационный и оборонный сектор Ирана.
- Министерство финансов ввело санкции роты шести руководителей и членов правления компании Qods Aviation Industries и директора Организации аэрокосмической промышленности Ирана. Именно последняя занимается производством баллистических ракет.
- Министр финансов США Джанет Йеллен подчеркнула, что Соединенные Штаты будут действовать быстро против физических и юридических лиц, поддерживающих иранские программы БпЛА и баллистических ракет, "и будут решительно поддерживать народ Украины".