За даними Міністерства фінансів США, ця мережа, що базується у Китаї, відповідає за продаж і відправлення тисяч аерокосмічних компонентів, включаючи ті, що можуть бути використані для безпілотних літальних апаратів (БпЛА), іранській авіабудівній промисловій компанії (HESA).

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У США заявили, що Іран причетний до жертв війни в Україні

HESA брала участь у виробництві моделі БпЛА Shahed-136, який Іран використовував для нападів на нафтові танкери та що експортував до Росії для війни в Україні.

Компанія HESA вже була піддана санкціям у 2008 році за те, що належала або контролювалася Міністерством оборони і тилового забезпечення збройних сил Ірану, а також за підтримку Корпусу вартових ісламської революції Ірану.

"Іран безпосередньо причетний до жертв серед українського цивільного населення, що є результатом використання Росією іранських БпЛА в Україні", – заявив заступник міністра фінансів США з питань тероризму та фінансової розвідки Браян Нельсон.

"Сполучені Штати продовжуватимуть боротися з глобальними іранськими закупівельними мережами, які постачають Росії смертоносні БПЛА для використання в її незаконній війні в Україні", – додав він.

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