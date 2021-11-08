Кроме Васинского, в санкционный список попал россиянин Евгений Полянин. В Минфине подозревают, что оба хакера были сообщниками.
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Кто такой Васинский
По данным Минфина США, Ярослав Васинский является членом группировки, которая занимается хакерскими атаками на американские компании с целью вымогания средств. С помощью этой преступной схемы злоумышленникам удалось получить до 200 миллионов долларов.
Васинского вместе с Поляниным подозревают в масштабной хакерской атаке на фирму во Флориде, которая является разработчиком программы Kaseya. Из-за атаки пострадали более 1 500 предприятий во всем мире.
По данным телеканала CNN, Васинский еще в октябре был задержан на территории Польши. Сейчас хакер ожидает экстрадиции в США, где его будут судить.
Последние новости о хакерских атаках в мире
- В октябре 2021 года, по данным американских правоохранителей, российские хакеры атаковали Национальную стрелковую ассоциацию США. Злоумышленники якобы потребовали деньги за нераспространение информации.
- В Санкт-Петербурге правоохранители задержали одного из самых известных русскоязычных хакеров – 38-летнего белоруса Сергея Павловича. Ранее его объявили в розыск в США. Там ему грозит пожизненное заключение.
- СБУ установила личности участников хакерской группировки "Armageddon", которая осуществила более 5 тысяч кибератак на государственные органы и объекты критической инфраструктуры Украины. Среди них как россияне, так и украинские коллаборанты, которые перешли на их сторону в 2014 году.