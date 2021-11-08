Окрім Васинського, у санкційний список потрапив росіянин Євген Полянін. У Мінфіні підозрюють, що обидва хакери були спільниками.
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Хто такий Васинський
За даними Мінфіну США, Ярослав Васинський є членом угрупування, яке займається хакерськими атаками на американські компанії з метою вимагання коштів. За допомогою цієї злочинної схеми, зловмисникам вдалося отримати до 200 мільйонів доларів.
Васинського разом з Поляніним підозрюють у масштабній хакерській атаці на фірму у Флориді, яка є розробником програми Kaseya. Через атаку постраждали понад 1 500 підприємств у всьому світі.
За даними телеканалу CNN, Васинського ще у жовтні затримали на території Польщі. Зараз хакер очікує екстрадиції до США, де його судитимуть.
Останні новини про хакерські атаки у світі
- У жовтні 2021 року, за даними американських правоохоронців, російські хакери атакували Національну стрілецьку асоціацію США. Зловмисники нібито вимагали гроші за нерозповсюдження інформації.
- У Санкт-Петербурзі правоохоронці затримали одного з найвідоміших російськомовних хакерів – 38-річного білоруса Сергія Павловича. Раніше його оголосили у розшук в США. Там йому загрожує довічне ув'язнення.
- СБУ встановила особи учасників хакерського угруповання "Armageddon", яке здійснило понад 5 тисяч кібератак на державні органи та об’єкти критичної інфраструктури України. Серед них як і росіяни, так й українські колаборанти, які перейшли на їхній бік у 2014 році.