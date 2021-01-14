Чтобы попасть самолетом в США после 26 января, все иностранные граждане должны сдать тест на коронавирус за 3 суток до вылета. А потом, после прилета, сдать еще один тест через 3 – 5 дней, и в течение недели сидеть дома.

С 26 января 2021 года начнут действовать новые правила пересечения границы Соединенных Штатов Америки. Об этом рассказали в фейсбуке на странице посольства Украины в США.

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Новые правила въезда в США: что изменится с 26 января

Прилететь в США все иностранные граждане, включая и украинцев, смогут только при условии выполнения определенных требований и соблюдения карантинных ограничений. А именно:

Обязательно путешественник должен иметь на руках отрицательный результат теста на COVID-19.

Этот тест не может быть сделан раньше, чем за 3 суток до даты путешествия.

Результат теста следует предоставлять авиакомпании – либо на бумаге, либо в электронной форме.

Людям, которые успешно заехали в США, рекомендуется сдать еще один тест на коронавирус – на 3 – 5 день после прилета. А также стоит оставаться дома в течение 7 дней.

Если человек не предоставит отрицательный результат теста или справку о выздоровлении, авиакомпания должна запретить ему заходить в самолет.

В американском Департаменте здоровья настаивают: эти меры необходимы, ведь теперь больше штаммов коронавируса, их и инфицированных ими надо оперативно выявлять.