Щоб потрапити літаком до США після 26 січня, усі іноземні громадяни повинні здати тест на коронавірус за 3 доби до вильоту. А потім, після прильоту, здати ще один тест через 3 – 5 днів, та протягом тижня сидіти вдома.

З 26 січня 2021 року почнуть діяти нові правила перетину кордону Сполучених Штатів Америки. Про це розповіли у фейсбуці на сторінці посольства України у США.

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Нові правила в'їзду до США: що зміниться з 26 січня

Прилетіти до США усі іноземні громадяни, враховуючи й українців, зможуть тільки за умови виконання певних вимог та дотримання карантинних обмежень. А саме:

Обов'язково мандрівник повинен мати на руках негативний результат тесту на COVID-19.

Цей тест не може бути зроблений давніше, ніж за 3 доби до запланованої дати подорожі.

Результат тесту слід надавати авіакомпанії – або на папері, або в електронній формі.

Людям, які успішно заїхали до США, рекомендовано здати ще один тест на коронавірус – на 3 – 5 день після прильоту. А також варто залишатись вдома впродовж 7 днів.

Якщо людина не надасть негативний результат тесту або довідку про одужання, авіакомпанія повинна заборонити їй заходити до літака.

В американському Департаменті здоров'я наполягають: ці заходи необхідні, адже тепер є більше штамів коронавірусу, і їх та інфікованих ними треба оперативно виявляти.