Как сообщила пресс-служба Белого Дома, говорится о телеканалах "Россия 1", "Первый канал", а также НТВ.

Важно Война Путина уничтожит экономические достижения России за 15 лет: США объявили мощные санкции

Заметим, что эти каналы наиболее связаны с Кремлем и считаются наиболее популярными в России. США запрещает размещение рекламы и предоставление оборудования этим каналам. Они были среди самых крупных получателей иностранного дохода.

Свежие санкции США против России: что об этом известно

Новые санкции США против режима Владимира Путина должны показать, что кровавая война не только уничтожает человеческие судьбы, но отбрасывает Россию в развитии на много лет назад.

Очередные ограничения согласовали на заседании G7, в котором принял участие украинский лидер Владимир Зеленский. В совместном заявлении, обнародованном Белым домом, лидеры "Большой семерки" предупредили главу Кремля о продолжении наложения санкций на режим Путина из-за неоправданной войны против Украины.

Так, ограничительные меры уже оказывают значительное влияние на все российские сектора экономики и со временем усилят давление на Россию. Речь идет о:

финансовом,

торговом,

оборонном,

технологическом,

энергетическом, секторах.

Обратите внимание! Соединенные Штаты Америки ввели новые санкции против России, в частности, в санкционный список попали Московский промышленный банк, а также руководители "Сбербанка" и "Газпромбанка".

Поддержка Украины в войне против России

В конце апреля Джо Байден объявил, что направил в Конгресс США запрос о дополнительной помощи Украине в размере более 30 миллиардов долларов. В ближайшее время Украина также может получить очередной пакет помощи более чем на 100 миллионов долларов.

На этом поддержка США не окончилась. Палата представителей США вечером 28 апреля проголосовала за ленд-лиз для Украины. Байден планирует подписать закон 9 мая. Теперь США смогут ускорить поставки в Украину вооружения, транспорта и продовольствия.

Санкции против России уже подготовили в Европейской комиссии. В ЕС хотят полностью отказаться от российской нефти и отключить Сбербанк от системы SWIFT. В настоящее время страны Европейского Союза согласовывают санкции, но их утверждение блокирует Венгрия.