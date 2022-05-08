Як повідомила пресслужба Білого Дому, мовиться про телеканали "Россия 1", "Первый канал", а також НТВ.

Важливо Війна Путіна знищить економічні досягнення Росії за 15 років: США оголосили потужні санкції

Зауважимо, що ці канали є найбільш пов'язаними з Кремлем та вважаються найпопулярнішими у Росії. США забороняє розміщення реклами й надання обладнання каналам. Вони були серед найбільших одержувачів іноземного доходу.

Свіжі санкції США проти Росії: що про це відомо

Нові санкції США проти режиму Володимира Путіна мають показати, що кривава війна не лише нищить людські долі, але й відкидає Росію в розвитку на багато років назад.

Чергові обмеження погодили на засіданні G7, в якому також взяв участь український лідер Володимир Зеленський. У спільній заяві, оприлюдненій Білим домом, лідери "Великої сімки" попередили очільника Кремля про продовження накладання санкцій на режим Путіна через невиправдану війну проти України.

Так, обмежувальні заходи вже мають значний вплив на всі російські сектори економіки і з часом посилять тиск на Росію. Мовиться про:

фінансовий,

торговий,

оборонний,

технологічний,

енергетичний сектори.

Зверніть увагу! Сполучені Штати Америки запровадили нові санкції проти Росії, зокрема до санкційного списку потрапили Московський промисловий банк, а також керівники "Сбербанку" і "Газпромбанку".

Підтримка України у війні проти Росії

Санкції проти Росії вже підготували у Європейській комісії. У ЄС хочуть повністю відмовитися від російської нафти та відключити "Сбербанк" від системи SWIFT. Наразі країни Європейського Союзу узгоджують санкції, однак їх затвердження блокує Угорщина.