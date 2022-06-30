В Украину поступило 1,3 миллиарда долларов от США в рамках финансирования госбюджета

США предоставили Украине 1,3 миллиарда долларов помощи. Поддержка Америки предусмотрена в рамках финансирования госбюджета.

Шмыгаль добавил, что эти средства приблизят Украину к победе. Об этом сообщил премьер-министр Украины 29 июня.

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Более 1 миллиарда долларов от Америки

Санкции, оружие и финансы приближают победу. Только получили грант 1,3 миллиарда долларов в рамках пакета финансирования госбюджета 7,5 миллиарда долларов,

– говорится в сообщении.

Денис Шмыгаль поблагодарил президента США Джо Байдена за поддержку и президента Всемирного банка Дэвида Малпасса. Именно через Всемирный банк был осуществлен перевод.

США усиливает военное присутствие в Европе

Америка перекидывает в Европу значительные военные силы. Об этом заявил Джо Байден 29 июня.

В частности, на военно-морскую базу в Испании пришлют еще 2 эскадренных миноносца, увеличив их количество до 6.

Две дополнительные эскадрильи истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35 отправят в Великобританию. А в Польше будет штаб 5 американской армии.

В Румынию перебросят дополнительную бригаду. В странах Балтии появятся дополнительные американские подразделения. В Германии и Италии усилят части противовоздушной обороны.

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