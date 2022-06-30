В Украину поступило 1,3 миллиарда долларов от США в рамках финансирования госбюджета
Источник:твиттер Дениса Шмыгаля
США предоставили Украине 1,3 миллиарда долларов помощи. Поддержка Америки предусмотрена в рамках финансирования госбюджета.
Шмыгаль добавил, что эти средства приблизят Украину к победе. Об этом сообщил премьер-министр Украины 29 июня.
К теме Попытки Путина развалить НАТО, ситуация на фронте и судьба Крымского моста: интервью с экспертом
Более 1 миллиарда долларов от Америки
Санкции, оружие и финансы приближают победу. Только получили грант 1,3 миллиарда долларов в рамках пакета финансирования госбюджета 7,5 миллиарда долларов,
– говорится в сообщении.
Денис Шмыгаль поблагодарил президента США Джо Байдена за поддержку и президента Всемирного банка Дэвида Малпасса. Именно через Всемирный банк был осуществлен перевод.
США усиливает военное присутствие в Европе
Америка перекидывает в Европу значительные военные силы. Об этом заявил Джо Байден 29 июня.
В частности, на военно-морскую базу в Испании пришлют еще 2 эскадренных миноносца, увеличив их количество до 6.
Две дополнительные эскадрильи истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35 отправят в Великобританию. А в Польше будет штаб 5 американской армии.
В Румынию перебросят дополнительную бригаду. В странах Балтии появятся дополнительные американские подразделения. В Германии и Италии усилят части противовоздушной обороны.
Зеленский записал новое обращение вечером 29 июня: видео