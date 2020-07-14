США увеличили помощь Украине в борьбе с пандемией коронавируса. Америка выделила еще 1,8 миллиона долларов.

В начале месяца США объявили об увеличении финансирования, связанного с COVID-19 для Украины, с 15,5 миллионов долларов до почти 17,3 миллиона долларов, сообщила пресс-служба посольства США в Украине в фейсбуке.

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На что направят деньги

Это новое финансирование направлено на:

поддержку деятельности Международной организации по миграции на Донбассе,

помощь внутренне перемещенным лицам и другим категориям населения, пораженного конфликтом.

По словам американских дипломатов, финансирование поможет Международной организации по миграции предотвратить распространение коронавируса путем:

оказание гуманитарной помощи,

поддержки мест для прохождения изоляции и центров лечения,

программ здравоохранения и гигиены и тому подобное.

Заметим, что ранее Дональд Трамп решил профинансировать медицину разных странах почти на миллиард долларов.

Предыдущие 15,5 миллиона долларов для Украины должны были направить на помощь медицинским учреждениям, а также на помощь людям, подвергшимся негативному социальному влиянию пандемии.

По состоянию на 14 июля в Украине зафиксировали 54 771 случай COVID-19, 27 154 человека выздоровели, а умерли – 1 412. Адаптивный карантин продлится как минимум до 31 июля, но его планируют продолжить.