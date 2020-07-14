США выделили Украине 1,8 миллиона долларов: куда направят деньги
США увеличили помощь Украине в борьбе с пандемией коронавируса. Америка выделила еще 1,8 миллиона долларов.
В начале месяца США объявили об увеличении финансирования, связанного с COVID-19 для Украины, с 15,5 миллионов долларов до почти 17,3 миллиона долларов, сообщила пресс-служба посольства США в Украине в фейсбуке.
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На что направят деньги
Это новое финансирование направлено на:
- поддержку деятельности Международной организации по миграции на Донбассе,
- помощь внутренне перемещенным лицам и другим категориям населения, пораженного конфликтом.
По словам американских дипломатов, финансирование поможет Международной организации по миграции предотвратить распространение коронавируса путем:
- оказание гуманитарной помощи,
- поддержки мест для прохождения изоляции и центров лечения,
- программ здравоохранения и гигиены и тому подобное.
Заметим, что ранее Дональд Трамп решил профинансировать медицину разных странах почти на миллиард долларов.
Предыдущие 15,5 миллиона долларов для Украины должны были направить на помощь медицинским учреждениям, а также на помощь людям, подвергшимся негативному социальному влиянию пандемии.