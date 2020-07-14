США збільшили допомогу Україні у боротьбі з пандемією коронавірусу. Америка виділила ще 1,8 мільйона доларів.

На початку місяця США оголосили про збільшення фінансування, пов'язаного з COVID-19 для України, з 15,5 мільйонів доларів до майже 17,3 мільйона доларів, повідомила пресслужба посольства США в Україні у фейсбуці.

Зверніть увагу Коли закінчиться карантин в Україні: новий прогноз

На що спрямують гроші

Це нове фінансування спрямоване на:

підтримку діяльності Міжнародної організації з міграції на Донбасі,

допомогу внутрішньо переміщеним особам та іншим категоріям населення, ураженого конфліктом.

За словами американських дипломатів, фінансування допоможе Міжнародній організації з міграції запобігти поширенню коронавірусу шляхом:

надання гуманітарної допомоги,

підтримки місць для проходження ізоляції та центрів лікування,

програм охорони здоров'я та гігієни тощо.

Зауважимо, що раніше Дональд Трамп вирішив профінансувати медицину різних країнах на майже мільярд доларів.

Попередні 15,5 мільйона доларів для України мали спрямувати на допомогу медичним закладам, а також на допомогу людям, які зазнали негативного соціального впливу пандемії.

Станом на 14 липня в Україні зафіксували 54 771 випадок COVID-19, 27 154 людини одужали, а померли – 1 412. Адаптивний карантин триватиме щонайменше до 31 липня, але його планують продовжити.