Эти расходы якобы обнаружил новый "Департамент эффективности правительства" (Doge), возглавляемый Илоном Маском. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Guardian.

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Как ХАМАС "делал бомбы" из американских презервативов

Во время сегодняшнего брифинга пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт пыталась объяснить решение Дональда Трампа о замораживании федерального финансирования, ссылаясь на якобы новые исследования "Департамента эффективности правительства" (Doge) Илона Маска.

По словам Ливитт, этот департамент вместе с Офисом управления и бюджета установили, что "почти 50 миллионов долларов налогоплательщиков было потрачено на финансирование презервативов в Газе". Она назвала это расточительством и оправдала этим "паузу" в финансировании иностранной помощи.

Несмотря на то, что Ливитт не предоставила доказательств, а журналисты не требовали подтверждения, утверждение быстро распространилось в медиа и социальных сетях, особенно благодаря Илону Маску.

В эфире Fox News эксперт Джесси Уоттерс даже предположил, что боевики ХАМАС использовали презервативы как воздушные шары для доставки взрывчатки в Израиль.

Впоследствии этот тезис повторил и президент США Дональд Трамп.

Мы едва взглянули на части большой бюрократии, где были огромные расходы, мошенничество и злоупотребления. В процессе мы обнаружили и остановили: 50 миллионов долларов отправлялись в Газу на закупку презервативов для ХАМАС. 50 миллионов! И вы знаете, что произошло? Их использовали в методе производства бомб. Как вам такое?

– заявил президент Трамп.

Насколько такие заявления соответствуют действительности

Однако проверка фактов указывает на отсутствие подтверждений этих заявлений, отмечают журналисты.

Согласно детальному отчету Агентства США по международному развитию (USAID), опубликованным в сентябре, ни один цент из 60,8 миллиона долларов, потраченных на закупку контрацептивов в прошлом году, не был направлен в Газу.

Более того, документы указывают, что презервативы вообще не поставлялись ни в одну страну Ближнего Востока. Единственным отправлением в регион была партия оральных и инъекционных контрацептивов на сумму 45 680 долларов США, которую получило правительство Иордании.

За финансовый год 2023 USAID потратила на распространение презервативов в мире около 7 миллионов долларов, причем 89% этих средств пошли на программы в Африке.

Как отмечает эксперт News Literacy Project Дэн Эвон, такая политика финансирования была не только при администрации Байдена. В 2019 году администрация Трампа также выделила около 40 миллионов долларов на международные программы контрацепции.

Таким образом, утверждение о "50 миллионах долларов на презервативы для Газы" не имеет под собой никаких фактических оснований.