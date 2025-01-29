Ці витрати нібито виявив новий "Департамент ефективності уряду" (Doge), очолюваний Ілоном Маском. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The Guardian.

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Як ХАМАС "робив бомби" з американських презервативів

Під час сьогоднішнього брифінгу прессекретар Білого дому Керолайн Лівітт намагалася пояснити рішення Дональда Трампа про заморожування федерального фінансування, посилаючись на нібито нові дослідження "Департаменту ефективності уряду" (Doge) Ілона Маска.

За словами Лівітт, цей департамент разом із Офісом управління та бюджету встановили, що "майже 50 мільйонів доларів платників податків було витрачено на фінансування презервативів у Газі". Вона назвала це марнотратством і виправдала цим "паузу" у фінансуванні іноземної допомоги.

Попри те, що Лівітт не надала доказів, а журналісти не вимагали підтвердження, твердження швидко поширилося в медіа та соціальних мережах, особливо завдяки Ілону Маску.

В ефірі Fox News експерт Джессі Воттерс навіть припустив, що бойовики ХАМАС використовували презервативи як повітряні кулі для доставки вибухівки в Ізраїль.

Згодом цю тезу повторив і президент США Дональд Трамп.

Ми ледь поглянули на частини великої бюрократії, де були величезні витрати, шахрайство і зловживання. В процесі ми виявили і зупинили: 50 мільйонів доларів відправлялися до Гази на закупівлю презервативів для ХАМАС. 50 мільйонів! І ви знаєте, що сталося? Їх використовували в методі виробництва бомб. Як вам таке?

– заявив президент Трамп.

Наскільки такі заяви відповідають дійсності

Проте перевірка фактів вказує на відсутність підтверджень цих заяв, зазначають журналісти.

Згідно з детальним звітом Агентства США з міжнародного розвитку (USAID), опублікованим у вересні, жоден цент із 60,8 мільйона доларів, витрачених на закупівлю контрацептивів минулого року, не був спрямований до Гази.

Ба більше, документи вказують, що презервативи взагалі не постачалися в жодну країну Близького Сходу. Єдиним відправленням у регіон була партія оральних та ін’єкційних контрацептивів на суму 45 680 доларів США, яку отримав уряд Йорданії.

За фінансовий рік 2023 USAID витратила на розповсюдження презервативів у світі близько 7 мільйонів доларів, причому 89% цих коштів пішли на програми в Африці.

Як зазначає експерт News Literacy Project Ден Евон, така політика фінансування була не лише за адміністрації Байдена. У 2019 році адміністрація Трампа також виділила близько 40 мільйонів доларів на міжнародні програми контрацепції.

Таким чином, твердження про "50 мільйонів доларів на презервативи для Гази" не має під собою жодних фактичних підстав.