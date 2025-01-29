Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на CNN. Варто зазначити, що про відповідне рішення Білого дому стало відомо в середу, 29 січня.

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В США скасували резонансний наказ Трампа

Журналісти CNN повідомили, що отримали службову записку від чиновника адміністрації Трампа.

Меморандум ОМБ М-25-13 анульовано. Якщо у вас виникли запитання щодо виконання розпоряджень Президента, зверніться до головного юрисконсульта свого агентства,

– йдеться в тексті документу, який цитує видання.