Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на слова Керолайн Левітт під час брифінгу у Білому домі 28 січня.

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Що кажуть у Білому домі про витрати американських коштів

Прессекретарка Білого дому зазначила, що якщо якісь витрати не відповідають порядку денному президента, то Офіс менеджменту та бюджету США перегляне ці політики. На думку представниці адміністрації Трампа, це дуже відповідальний захід.

Знову ж, останні чотири роки ми бачили, як адміністрація Байдена витрачала гроші, як "пʼяні моряки". Це головна причина інфляційної кризи в нашій країні. І ця адміністрація (Дональда Трампа – 24 Канал) зобов'язана забезпечити, щоб кожна копійка була чесно врахована,

– каже Левітт.

На питання журналістки про те, чому ж тоді команда Трампа не попередила заздалегідь про тимчасове призупинення проєктів від США, то речниця Білого дому зазначила, що попередження було. І це був указ, який підписав президент.

"Також є заморожування найму, як ви знаєте, і регуляторне заморожування. А ще є замороження іноземної допомоги. І це знову ж таки важливо, щоб адміністрація враховувала, як тяжко працюють американці. І їхні податкові долари справді важливі для цієї адміністрації", – стверджує вона.

Керолайн Левітт також заявила, що лише під час цієї павзи Мінʼюст та ОМБ виявили, що 37 мільйонів доларів мали от-от піти до Всесвітньої організації охорони здоров'я, з якої раніше президент Трамп вирішив вийти.

Також було виявлено, за словами прессекретарки, що 50 мільйонів доларів платників податків "мали б піти на презервативи в Газі". За словами Левітт, це абсурдне марнування грошей платників податків.

Зрештою прессекретарка Білого дому резюмувала, що павза з допомогою США для міжнародної спільноти зосереджена на тому, щоб бути добрими розпорядниками податковими коштами.