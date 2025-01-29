Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на слова Кэролайн Левитт во время брифинга в Белом доме 28 января.

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Что говорят в Белом доме о расходах американских средств

Пресс-секретарь Белого дома отметила, что если какие-то расходы не соответствуют повестке дня президента, то Офис менеджмента и бюджета США пересмотрит эти политики. По мнению представительницы администрации Трампа, это очень ответственное мероприятие.

Опять же, последние четыре года мы видели, как администрация Байдена тратила деньги, как "пьяные моряки". Это главная причина инфляционного кризиса в нашей стране. И эта администрация (Дональда Трампа – 24 Канал) обязана обеспечить, чтобы каждая копейка была честно учтена,

– говорит Левитт.

На вопрос журналистки о том, почему же тогда команда Трампа не предупредила о временном приостановлении проектов от США, то пресс-секретарь Белого дома отметила, что предупреждение было. И это был указ, который подписал президент.

"Также есть замораживание найма, как вы знаете, и регуляторное замораживание. А еще есть замораживание иностранной помощи. И это опять же важно, чтобы администрация учитывала, как тяжело работают американцы. И их налоговые доллары действительно важны для этой администрации", – утверждает она.

Кэролайн Левитт также заявила, что только во время этого паузы Минюст и ОМБ обнаружили, что 37 миллионов долларов должны были вот-вот пойти во Всемирную организацию здравоохранения, из которой ранее президент Трамп решил выйти.

Также было обнаружено, по словам пресс-секретаря, что 50 миллионов долларов налогоплательщиков "должны были бы пойти на презервативы в Газе". По словам Левитт, это абсурдная трата денег налогоплательщиков.

В конце концов пресс-секретарь Белого дома резюмировала, что пауза с помощью США для международного сообщества сосредоточена на том, чтобы быть хорошими распорядителями налоговыми средствами.